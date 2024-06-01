Москва, 1 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удары по группе технических специалистов, которые составляли задания для украинских ударных БПЛА. ВС России поразили скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщил 1 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары по объектам ВСУ нанесли ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники.

Также представитель Минобороны сообщил, что за сутки в зоне спецоперации российские силы ПВО сбили 62 украинских дрона, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 14 снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Минобороны России ежедневно сообщает о попытках киевского режима атаковать российскую территорию дронами самолётного типа. Силы ПВО ВС России сбивают беспилотники. За последние сутки несколько атак БПЛА силы противовоздушной обороны пресекли в Белгородской области, Краснодарском крае, Брянской области. Утром 31 мая российские силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Татарстаном. В результате атаки дронов ВСУ 30 мая ранения получил житель города Грайворона в Белгородской области.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации. Только за май украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военных и 2700 единиц техники, включая натовские танки Abrams и Leopard, самолёты, вертолёты, реактивные системы залпового огня и дроны.