Москва, 1 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Актрису, звезду сериала «Моя прекрасная няня», Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

Алексей Майшев/РИА Новости

Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Ранее, 1 июня, в Покровском ставропигиальном женском монастыре прошла церемонию прощания с российской актрисой. На церемонию прощания с актрисой 1 июня пришли сотни человек. У Покровского монастыря выстроились многометровые очереди её поклонников.

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Проститься с Заворотнюк приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, актёр театра и кино Геннадий Хазанов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух и певица Лолита Милявская.

Певец Григорий Лепс также приехал в Покровский монастырь на церемонию прощания. Он рассказал, что с теплотой вспоминает доброе общение с актрисой, которая для него останется очень светлой.

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Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года. Она скончалась в ночь на 30 мая. С 2018 года актриса боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Её лечили как российские, так и израильские специалисты. Состояние актрисы, как сообщалось, ухудшилось в последние две недели.

В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым она познакомилась на программе «Ледниковый период». В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила.

В конце лета 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ в кино выделяют также фильмы «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год), «Страсти по Бумбарашу» (2002 год) и сериал «Аманда О» (2010 год). Заворотнюк также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду». В 2013 и 2014 годах выступала ведущей шоу «Две звезды».