Москва, 1 июня, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Фонд американского актёра Джорджа Клуни впустую потратит усилия по преследованию российских журналистов, так как они сами раньше найдут актёра и побеседуют с ним «от заката до рассвета». Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

(сс) Miss Shari

Как напомнил Медведев, актер Клуни, которого он назвал посредственным, принял решение использовать свой фонд для того, чтобы преследовать журналистов из России во всём мире.

«Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал он.

Зампред Совбеза уточнил, что российские журналисты — это очень внимательные и высококвалифицированные люди.

«И они побеседуют с ним «от заката до рассвета», — добавил он, сделав таким образом отсылку к одноименному фильму режиссёра Роберта Родригеса 1996 года, в котором в том числе снимался Клуни.

Как сообщало ИА Регнум, директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат 31 мая рассказала, что фонд Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Она заявила, что в уголовных кодексах некоторых стран имеется статья о «пропаганде войны», согласно которой организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей по политическим мотивам попытки фонда Клуни добиться ареста российских журналистов. По её мнению, сооснователи фонда решили заработать денег за счёт преследования журналистов из России, так как Запад хорошо финансирует русофобию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая назвал безумными планы Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Он также рекомендовал обратиться к авторам инициативы за комментариями по поводу неё.

Глава комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв 1 июня заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят возможность признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России после его призыва к арестам российских журналистов за рубежом. Он напомнил, что в законодательстве РФ предусмотрены механизмы противодействия незаконным санкциям против российских журналистов и СМИ.