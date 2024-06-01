Париж, 1 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать оказывать помощь Украине, начать переговоры с Россией и перестать двигаться в сторону третьей мировой войны. Он написал об этом 1 июня в соцсети Х.

Panoramic/Global Look Press Флориан Филиппо

Политик отметил, что ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о том, что первая группа военных инструкторов из Франции уже едет на Украину.

«Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!» — написал он.

По словам Филиппо, президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня фактически собирается в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского объявить войну России, не говоря согражданам, что французские войска уже находятся в зоне украинского конфликта.

«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции заявил, что главы стран Запада обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, уточнив, что они не сумели достичь консенсуса по этому вопросу. При этом 2 мая Макрон не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в случае прорыва линии фронта российскими военными и просьбы Киева об этом.

Филиппо 31 мая заявил, что французский лидер фактически объявит о вступлении Парижа в войну с Россией, если сумеет создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину. По информации французских СМИ, Макрон пытается создать коалицию инструкторов и ищет желающих участвовать в обучении ВСУ на территории Украины.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что возможная отправка на Украину западных войск станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства также рассказал, что инструкторы из стран Запада под видом наёмников обслуживают западные вооружения на Украине.