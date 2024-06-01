Москва, 1 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Финский журналист Кости Хейсканен в ходе поездки в Донбасс поразился темпам восстановления региона, развитию дорог и социальных учреждений.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Меня поразили дороги. Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии! Меня поразили больницы, детские сады», — процитировала его Lenta.ru.

Хейсканен сообщил, что во время посещения школы видел там украинские книги разных лет, по улицам свободно ездят автомобили с украинскими номерами. Он рассказал о встречах с местными жителями на освобождённых территориях и понял, что там везде ждали прихода России. Его также впечатлило, как работают волонтёры.

«Я даже общался с пленными в ДНР. Тогда мне открылись, как говорится, все карты», — сказал Хейсканен.

Журналиста также удивила огромная воля и закалка жителей регионов, которые он посетил. Он сообщил, что хочет ещё побывать в Донбассе, в том числе в Донецке и Мариуполе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Хейсканен планирует организовать гуманитарную миссию.

Как передавало ИА Регнум, в марте японский журналист Ирия Итани поделился впечатлениями от посещения Мариуполя. Он сообщил, что в городе спокойная атмосфера, несмотря на то, что его периодически обстреливают ВСУ, проблем с продуктами нет. Журналист полагал, что встретит там много проукраински настроенных жителей, но не на нашёл их. Притом ему рассказали о бесчинствах, которые устраивали украинские военные.

Немецкий журналист Томас Рёпер также в марте посетил ДНР и Запорожскую область в качестве наблюдателя на выборах. Он заявил, что его впечатлило высокое качество построенных дорог. Журналист отметил, что это не идёт ни в какое сравнение с тем, что он видел в марте 2022 года, когда добирался от Крыма до Мелитополя.

Президент России Владимир Путин в январе заявил, что в вопросах развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нет мелочей. Он призвал относиться к этой работе максимально серьёзно, проанализировать ситуацию. Глава государства подчеркнул, что всё, что окружает людей в регионах, нужно восстановить и улучшить.

В ноябре 2023 года Путин назвал Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области историческими территориями России. Он напомнил, что эти земли издавна входили в состав российского государства.

30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ. Жители этих земель поддержали воссоединение с Россией в ходе референдумов. В перечень субъектов РФ в Конституцию эти территории официально внесли 6 октября.