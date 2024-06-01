Москва, 1 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Российские власти разрабатывают систему, которая позволит вести учёт домашних питомцев. Предполагается, что это решит проблему брошенных, бездомных животных, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ответы правительства по запросам депутатов Государственной думы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации», — говорится в ответах кабмина.

В Минприроды отметили, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а непосредственно о питомцах. Специалисты рассчитывают, что система упростит поиск пропавших домашних животных, а также сократит популяцию животных без владельцев. В ведомстве уточнили, что отвечают лишь за подготовку механизма. Инициативу представят в виде законопроекта, который рассмотрит парламент. Принятие решений на местах планируют оставить за регионами.

В беседе с ИА Регнум 9 апреля директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что в России необходимо решить вопрос с перепроизводством животных-компаньонов, иначе их убийства будут продолжаться постоянно. Так она прокомментировала опрос властей Новосибирской области о допустимости убийства бездомных животных, появившийся накануне. Острая социальная проблема, связанная с бездомностью животных, в России появляется из-за того, что любой человек может сколько угодно разводить их, объяснила эксперт.

В свою очередь, специалист по коммуникациям общественной организации «Голоса за животных» Людмила Зайцева отметила, что проблему бездомных животных решит только комплексный подход: чипирование, стерилизация, штрафы для нерадивых владельцев за выброс животных, налоги и штрафы для заводчиков, которые в целях наживы плодят новое поголовье породных собак и кошек, тем самым прямо и косвенно влияя на количество бездомных животных.

Певица, актриса и владелица приюта для животных Илона Броневицкая в мае 2023 года заявляла, что в России есть города, которые показали положительный пример по решению проблемы безнадзорных животных. Это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Там низкие показатели нападений бродячих собак на людей, а смертельные случаи за последние годы зафиксировали только после нападения псов, имеющих хозяев.