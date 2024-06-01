Москва, 1 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Русофобия на Западе не просто была всегда, заказ на неё выполняется там из века в век. Об этом заявила в интервью ИА Регнум директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД рассказала о книге швейцарского политолога Ги Меттана, которая посвящена ненависти Запада в отношении России. В ней автор анализирует, как столетиями накапливалась, аккумулировалась эта ненависть.

«Если вы посмотрите, например, лубок — картинки, которые вырезались на дереве, потом прокатывалась бумага и оставался отпечаток. Дешёвые такие, недорогие картинки. Лубок, который был популярен в Европе в XVIII–XIX веках… вы увидите, что даже карикатура осталась та же самая», — сказала Захарова.

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Дипломат отметила, что все элементы русофобии из века в век передаются теми, кто хранит эту антироссийскую заряженность.

«Если вы почитаете воспоминания западных дипломатов XVII, XVIII, XIX веков, которые должны были выполнить заказ и рассказывали ужасы о России у себя в странах, вы поймёте: всё то же самое», — добавила она.

Захарова обратила внимание, что сегодня эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается как бы либеральных и прозападных взглядов.

«На самом деле это определённый заказ, который передаётся из поколения в поколение», — заключила представитель МИД.

Полное интервью Марии Захаровой доступно по ссылке.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Он добавил, что в некоторых странах не только переписывают историю, но реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул президент.

Путин в ноябре 2023 года заявил, что идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство, как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Глава государства подчеркнул, что ненависть Запада относится ко всем населяющим Россию народам.