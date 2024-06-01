Москва, 1 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Любовь к Родине, профессионализм, знание и понимание своей истории дают возможность проявлять непоколебимую уверенность в условиях тотальной русофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«И отстаивать уважение к своей стране, проявляя тот самый истинный патриотизм», — ответила она на вопрос, в чём дипломаты черпают силы в таких условиях.

В качестве примера директор департамента информации и печати МИД России привела выступление своего шефа — министра иностранных дел Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции после событий в Крыму весной 2014 года. По её словам, тогда в зале собрались все «выдающиеся» деятели западного мира.

«Я видела, как один человек противостоит нескольким сотням людей, которые заранее договорились о том, что они будут делать. А что они делали? Они свистели, улюлюкали, смеялись, топали ногами, хихикали, максимально демонстрировали своё неуважение и вот это своё хамство», — поделилась впечатлениями Захарова.

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Лавров в это время сидел на сцене и был спокоен, продолжила она. Спокойствие, уверенность, факты, достоинство, любовь к своей Родине — это то, чему учит министр дипломатов и что демонстрирует сам, добавила официальный представитель МИД.

«Слава богу, я принадлежу к тому поколению, которое воспитывалось на фильмах — и художественных, и документальных о Великой Отечественной войне. И на настоящем подвиге народа», — отметила она.

Полное интервью Марии Захаровой доступно по ссылке.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.

По словам российского лидера, сформированная Западом в собственных интересах модель глобализации изжила себя и в данный момент пребывает в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что привыкшая к доминированию в мире группа государств не останавливается ни перед чем для сохранения ослабевающего влияния.