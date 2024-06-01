Москва, 1 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой пообещал поручить правительству ускорить работу по социальной поддержке некоторых категорий участников специальной военной операции, в частности бойцов ЧВК и бывших ополченцев.

Антон Вергун/РИА Новости

Цивилёва обратила внимание на случаи, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий.

«У нас до сих пор имеющие статус «частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают статуса инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии», — сказала она.

Глава фонда отметила, что они получают инвалидность по общему заболеванию, что является формой несправедливости и причиной недостаточных выплат.

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Путин обратил внимание, что если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда задачи на линии фронта решать сложнее. Он подчеркнул, что здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня, нужно всё решать в комплексе.

«То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, ещё до вступления этих территорий в состав Российской Федерации. Безусловно, это всё должно быть отрегулировано», — сказал глава государства.

Он добавил, что сделает всё для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили эту работу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле 2023 года подписал закон, по которому статус ветерана в том числе распространяется на ополченцев, защищавших ДНР и ЛНР от киевского режима с 11 мая 2014 года. Кроме того, статус ветерана присваивается лицам, заключившим контракт с организацией, содействующей российской армии при выполнении задач СВО.

Тогда же глава государства подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В задачи организации входит помощь участникам СВО и ополченцам, защищавшим Донбасс. Работа фонда направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации.