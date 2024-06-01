Путин поручит ускорить работу по поддержке бойцов ЧВК и бывших ополченцев
Москва, 1 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой пообещал поручить правительству ускорить работу по социальной поддержке некоторых категорий участников специальной военной операции, в частности бойцов ЧВК и бывших ополченцев.
Цивилёва обратила внимание на случаи, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий.
«У нас до сих пор имеющие статус «частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают статуса инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии», — сказала она.
Глава фонда отметила, что они получают инвалидность по общему заболеванию, что является формой несправедливости и причиной недостаточных выплат.
Путин обратил внимание, что если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда задачи на линии фронта решать сложнее. Он подчеркнул, что здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня, нужно всё решать в комплексе.
«То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, ещё до вступления этих территорий в состав Российской Федерации. Безусловно, это всё должно быть отрегулировано», — сказал глава государства.
Он добавил, что сделает всё для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили эту работу.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле 2023 года подписал закон, по которому статус ветерана в том числе распространяется на ополченцев, защищавших ДНР и ЛНР от киевского режима с 11 мая 2014 года. Кроме того, статус ветерана присваивается лицам, заключившим контракт с организацией, содействующей российской армии при выполнении задач СВО.
Тогда же глава государства подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В задачи организации входит помощь участникам СВО и ополченцам, защищавшим Донбасс. Работа фонда направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации.