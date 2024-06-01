Москва, 1 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. США и остальные страны Запада прощают Украине все преступления, в том числе основанные на национальной и расовой ненависти, так как использует её против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», опубликованном 1 июня на сайте внешнеполитического ведомства.

Администрация Президента РФ

Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский называл жителей Донбасса «существами», а также заявлял, что тем, кто причастен русской культуре, следует уезжать с Украины. Министр также отметил, что представители окружения Зеленского публично используют слово «русня», заявляют, что нужно искоренить всё русское, в том числе с применением физической расправы.

«Это расизм, нацизм. Можно как угодно это описывать <…> Это стало обычным только потому, что эти люди устраивают Запад, устраивают Соединённые Штаты в качестве инструмента борьбы против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва постоянно требовала от ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН провести расследования по ситуации на Украине, но результатов не было. В то же время эти структуры по любому мелкому поводу начинают расследования, если это касается обвинений в адрес России. Лавров назвал это двуличием Запада и попустительством для «подопечных».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в марте заявил, что Россия в ходе СВО защищает своих людей, которые проживают на её территории. Он отметил, что Москва после распада СССР выносила на обсуждение разные предложения о вопросах безопасности, но её интересы игнорировали десятилетиями.

В октябре 2023 года российский лидер заявил, что киевский режим стремился истребить всё русское в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В том числе это касалось воспитания детей. Путин также указал на то, что на Украине запрещают использовать русский язык.