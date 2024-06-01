Москва, 1 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В День защиты детей 1 июня на главной сцене выставки-форума «Россия» прошла церемония открытия фестиваля детства и юности, организатором которого является «Движение первых». Мероприятия продлятся до 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С праздником детей со всей страны поздравили заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и другие специальные гости.

В видеообращении к участникам обратился президент России Владимир Путин.

«Всех юных граждан России, родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с Международным днём защиты детей. Этот праздник наполнен теплотой, радостью, истинными эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка — это крепкая, дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе и в непростой жизненной ситуации, если они возникают«, — сказал глава государства.

Президент пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей и напомнил о важности стремиться к исполнению своей мечты.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках фестиваля участники получат возможность встретиться с известными учёными и даже сделать собственные прототипы научных изобретений.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров заявил, что в этот раз главной темой фестиваля станет мечта.

«Фестиваль объединит в этом году все 89 регионов России. Участниками наших мероприятий станут около 1 млн человек. Активности фестиваля ознакомят гостей с деятельностью флагманских проектов первых, помогут овладеть полезными социальными навыками. Для нас важно представить движение как платформу возможностей для реализации мечты детей, наставников, педагогов, родителей», — отметил Гуров.

Почетные гости вручили школьникам из разных регионов их первые паспорта. В рамках проекта «Мы граждане России!» документы получили 27 ребят из семи федеральных округов страны. Также паспорта граждан России получили трое участников движения, которые приехали из новых регионов.

Отмечается, что на церемонии стартовал конкурс «Премия первых». В его рамках школьники и студенты выберут и наградят лучшие проекты России в номинациях «Развитие», «Досуг», «Здоровый образ жизни» и «Дети — детям», а также в специальных номинациях «Первый работодатель», «Сердце города» и «Равные возможности».

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Там представили важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетители также могут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка-форум продлится до 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, представители «Движения первых» с 28 мая начали проводить на выставке-форуме «Россия» викторины, мастер-классы и профориентационные лекции, объединенные темой семьи. Маленьких гостей экспозиции ожидали демонстрация мультфильмов, в создании которых принимала участие «Роснефть», и встречи по азбуке кибербезопасности.