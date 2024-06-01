Киев, 1 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Две гидроэлектростанции получили повреждения в ночь на 1 июня, сообщила гидрогенерирующая компания на Украине «Укргидроэнерго».

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«Под ударом оказались две гидроэлектростанции», — сообщила компания на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По её данным, в результате ударов технике был нанесён критический ущерб.

На Украине также сообщили, что под удары попали энергетические объекты в пяти регионах, в том числе повреждения получили три объекта энергетики во Львовской области.

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 1 июня официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявил, что в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по связанным с ВПК объектам энергетики Украины. По данным оборонного ведомства, российские военные также поразили арсеналы хранения западного вооружения.

На Украине 1 июня объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской областях. Украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил также о повреждении двух тепловых электростанций.

Украинские СМИ также сообщали, что проезд через дамбу крупнейшей гидроэлектростанции Украины ДнепроГЭСа перекрыли 1 июня после ночных взрывов на контролируемой киевским режимом части Запорожской области.