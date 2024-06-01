Москва, 1 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Церемония прощания с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк завершилась. Её провели в Покровском монастыре в Москве, сообщил корреспондент ИА Регнум.

Михаил Климентьев/ТАСС

Прощание продлилось три часа, на него пришли сотни людей. В том числе были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, актёр театра и кино Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный, певица Лолита Милявская.

«Моя жизнь пересеклась с Настей в проекте «Ледниковый период», где Настя была прекрасной ведущей проекта», — рассказал журналистам посетивший церемонию серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Он сообщил, что ставил самый главный танец для Заворотнюк и Петра Чернышева, который в ходе проекта сделал актрисе предложение и впоследствии стал её мужем.

Певец Григорий Лепс также посетил Покровский монастырь. Он отметил, что с теплом вспоминает, как общался с Заворотнюк, у них были хорошие человеческие отношения.

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Как сообщало ИА Регнум, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая на 54-м году жизни. Перед этим она продолжительное время болела. Летом 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы выявили злокачественную опухоль головного мозга, глиобластому. Она боролась с болезнью, лечилась и в России, и за рубежом.

Дочь усопшей Анна Стрюкова приехала на похороны из Дубая, где живёт последние годы. Она заявила, что мама была лучшим в её жизни.

Режиссёр Владимир Нахабцев — младший сообщил, что последний сериал, в котором снялась Заворотнюк, не выйдет в эфир. У актрисы была там главная роль, она сыграла судью, которой грозит опасность из-за решения одного из осуждённых отомстить. Сериал снимали в 2017 году и планировали выпустить в 2022 году, но он так и числится «в производстве».