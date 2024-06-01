Москва, 1 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Певец Григорий Лепс посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Об этом 1 июня сообщил корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

Исполнитель рассказал, что с теплотой вспоминает доброе общение с актрисой, которая для него останется очень светлой. Он признался, что они с Заворотнюк не были друзьями, но как коллеги поддерживали человеческие отношения.

«Это было хорошее человеческое общение», ― подчеркнул Лепс.

Певец также отметил её роли в кино и работу в театре.

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Также проститься с актрисой в Покровский ставропигиальный женский монастырь приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, актёр театра и кино Геннадий Хазанов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух и певица Лолита Милявская.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк в ночь на 30 мая сообщили её родственники. Она скончалась после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет.

Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому. С того момента Заворотнюк боролась с заболеванием. Её лечили как российские, так и зарубежные специалисты. В конце лета 2019 года актриса перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру.

На церемонию прощания с актрисой 1 июня пришли сотни человек. У Покровского ставропигиального женского монастыря выстроились многометровые очереди поклонников её таланта. После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью актрисы. По словам спортсменки, Заворотнюк была солнечной, сильной, мудрой и невероятной женщиной.

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух отметил, что актриса навсегда останется в памяти, как самое светлое, самое доброе воспоминание.

Стало известно, что последняя телевизионная картина с участием Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны. Как рассказал режиссёр Владимир Нахабцев-младший, сериал «Приставы» снимали в 2017 году, премьера должна была состояться в 2022 году, но кинокартина до сих пор значится «в производстве». По словам режиссёра, маловероятно, что сериал всё-таки выпустят, так как прошло много лет.

Первый фильм с участием Заворотнюк «Машенька» вышел в 1991 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ также выделяют «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Аманда О» (2010 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год).