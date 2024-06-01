Москва, 1 июня, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав госкорпорации «Ростех») создал первый в мире FPV-дрон-камикадзе «Депеша», способный поражать живую силу и военную технику противника. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба «Ростеха».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги», — проинформировали в госкорпорации.

Уточняется, что сейчас новинки проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения спецоперации.

По данным пресс-службы, дрон «Депеша» создали на специальной платформе, и оператор управляет им с помощью джойстика и FPV-шлема. «Багги» является колёсной платформой, управляемой с помощью джойстика и планшета.

В госкорпорации отметили, что оба дрона в разных вариантах исполнения способны поражать живую силу противника, а также небольшие фортификационные сооружения, укреплённые огневые точки и опорные пункты. Кроме того, новинки могут вести минирование местности.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля стало известно о создании в России FPV-дрона «Овод-10», способного доставлять в зону боевых действий провиант и боекомплект для военных в любое время и в самые опасные районы. По словам создателя БПЛА, специалисты разработали несколько его модификаций.

Директор по развитию НПО (Научно-производственное объединение) «Кайсант» Алёна Баландина 5 апреля рассказала, что дальность полёта российских FPV-дронов возросла до 100–130 километров с помощью использования первых отечественных помехозащищённых систем связи. До этого большая часть дронов летала на дальность до 70 километров.

Глава «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин 30 марта рассказал о создании обманной системы защиты «Лодырь» для безопасности российских операторов FPV-дронов. По его словам, система имитирует расчёт БПЛА, серьёзно усложняя ВСУ поиски реальных целей.