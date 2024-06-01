Череповец, Вологодская область, 1 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Жители Череповца остались без горячей воды. Причиной отключения ресурса стала утечка на тепловой сети. Об этом 1 июня сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Он уточнил, что в результате аварии без горячего водоснабжения остались 28 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 6,5 тысячи человек. Филимонов подчеркнул, что власти уже приняли меры для решения проблемы.

«Идёт ликвидация последствий аварии. Вопрос на контроле», ― сообщил врио главы региона в Telegram-канале.

В настоящее время удалось определить местонахождение утечки на тепловой сети. Согласно данным «Газпром теплоэнерго Вологда», горячее водоснабжение прервано на проспекте Победы, улице Гоголя и Химиков.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале трубу с горячей водой прорвало на улице Просторной в Богородском (ВАО) в Москве. Место происшествия заволокло паром. Инцидент произошёл между домами № 9 и № 10. На близлежащих дорогах перекрыли движение автомобилей. Отопление на время ремонта отключили и перевели на резервную схему.

В январе из-за коммунальной аварии более 6 тыс. жителей города Находки Приморского края остались без отопления. Авария произошла по причине порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2. В зону отключения ресурса попали 88 многоэтажек и четыре детских сада.