Москва, 1 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили над территорией Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и три беспилотника украинской армии. Об этом 1 июня сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что с 10:00 до 12:00 мск российские военные пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку на территорию РФ с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У» и дронов самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Андрей Белоусов 31 мая рассказал, что армия России успешно отразила массированную атаку ВСУ на Крымский мост. Глава Минобороны уточнил, что киевский режим пытался использовать для этого десять американских ракет ATACMS.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 июня написал, что силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа ВСУ в небе над регионом. Глава области уточнил, что в результате этого нет пострадавших и не зафиксировано повреждений.