Москва, 1 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Работа фонда «Круг добра» налажена должным образом, работает профессиональная команда, заявил 1 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда протоиереем Александром Ткаченко в Кремле.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко

«Налажено все должным образом <…> доходите до конкретных семей, до конкретных детей», — заявил глава государства.

Путин добавил, что фонд работает эффективно, а команда профессионалов с душевной теплотой относится к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых. Российский лидер во время встречи также поблагодарил Ткаченко за организацию работы фонда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892648" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В свою очередь протоирей поблагодарил Путина за высокую оценку деятельности «Круга добра» и достигнутых результатов. Ткаченко заявил, что фонд подготовил для президента альбом, который содержит трогательные истории многих детей. О некоторых из них он рассказал главе государства.

Так, в Приморском крае у мальчика выявили тяжёлую форму спинально-мышечной атрофии. Врачи ставили неблагоприятный прогноз. Как рассказал руководитель фонда «Круг добра», для таких детей есть уникальные лекарства, они готовятся индивидуально, и фонд поставляет их очень оперативно. Это позволяет начать лечение до проявления болезненной, необратимой симптоматики, пояснил Ткаченко. Узнав о заболевании ребёнка, мать от него отказалась. Однако лечение прошло успешно и мальчика усыновила семья из Москвы.

По словам Ткаченко, детей, которым оказывается помощь, в фонде «Круг добра» уже 25 тысяч.

«Круг добра» — фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд создали 5 января 2021 года по указу президента.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл 31 мая рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи омбудсмен попросила главу государства разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки. Путин пообещал выпустить соответствующее поручение.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Пётр Быстров заявил, что Путин и российские власти уделяют большое внимание защите детей и благополучию подрастающего поколения. Эксперт отметил, что это даже закрепили в Конституции.