Тула, 1 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Суд арестовал бывшего заместителя начальника управления МВД по Тульской области, подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«В отношении бывшего заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД России по Тульской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела об организации незаконной миграции на территории региона.

Как ранее передавало ИА Регнум, правоохранители задержали в Тульской области 15 человек по делу об организации незаконной миграции. Среди фигурантов — сотрудники управления по делам миграции регионального главка МВД.

19 апреля СК сообщил о задержании в Москве члена преступной группы, обвиняемого в организации незаконной миграции. В его квартире провели обыск и обнаружили документы, подтверждающие его причастность к преступной деятельности. Как установили следователи, обвиняемый за деньги помогал расселять незаконных мигрантов в квартирах в столице, собственники которых умерли.