Николаев, Украина, 1 июня, 2024, 12:58 — ИА Регнум. На территории Николаева прогремел взрыв. Об этом 1 июня написал мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале.

Luc Viatour

«В городе прозвучал взрыв. Выясняем», — сообщил он.

На территории Николаевской области с 12:14 мск объявили воздушную тревогу. Тревожные сирены также прозвучали в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 июня глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о повреждениях на трёх объектах инфраструктуры в регионе. При этом он не стал уточнять, на каких именно объектах прогремели взрывы.

В ночь на 1 июня на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Сначала тревожные сирены прозвучали в Закарпатской и Львовской областях, а с 03:44 мск — во всех остальных.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 1 июня сообщил о серии взрывов во временно находящемся под контролем украинской армии городе Запорожье. Он отметил, что, по предварительным данным, произошли прилёты ракет по местам дислокации ВСУ.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ во Львовской области. По его данным, украинские войска намеревались размещать там обещанные Западом Киеву американские истребители F-16.