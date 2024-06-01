Москва, 1 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Запад с 2022 года начал оказывать беспрецедентное давление на Россию, но страна выстояла. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ИА Регнум.

Максим Блинов/РИА Новости Официальный представитель МИД Мария Захарова

«Мы выстояли как нация, как цивилизация, как народ, выстояли перед тем, что не под силу бы преодолеть было никому. То, что было в отношении нашей страны сделано за все эти десятилетия и какая кнопка «пуск» была нажата в 2022 году, беспрецедентно», — сказала она.

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Дипломат отметила, что не хочет уменьшать значимость и силы других стран и народов. В качестве примеров она привела Вьетнам и Китай. При этом она подчеркнула, что именно Россия подверглась беспрецедентному давлению.

«20 тысяч санкций. Какие это санкции? Это торговая война. Подорванный газопровод. Какой же это подрыв? Этот теракт, который является частью той самой гибридной войны. То количество вооружений и качество этих вооружений, которое поставляется, беспрецедентно. Объёмы денег и помощи, которые идут киевскому режиму, несопоставимы ни с чем, вообще ни с чем», — перечислила Захарова.

Она обратила внимание, что это только то, что находится на поверхности, но есть и отдельная часть айсберга — та, которая видна на фронте и которую видят спецслужбы. Это и снаряды с обеднённым ураном, поставляемые британцами, и обстрелы Запорожской АЭС.

«Так вот, всё, что было ими сделано — беспрецедентно. Масштаба такого не было. Мы выстояли. Народ выстоял. Власть государственная выстояла. Консолидация произошла. При всём том, что мы видим — выстояли. Это очевидно», — заключила официальный представитель МИД.

Полное интервью Марии Захаровой читайте на сайте ИА Регнум 1 июня в 15:00.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая президент России Владимир Путин на встрече с правительством заявил, что введённые Западом многочисленные санкции принесли обратный результат. Он напомнил, что в 2023 году экономика страны росла темпами выше среднемировых. Против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, отметил президент.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 1 мая заявил, что у России есть всё необходимое для победы — это технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Он подчеркнул, что победа будет за Россией.

Путин ранее не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности и цели СВО обязательно будут достигнуты. Глава государства выразил уверенность в победе страны.