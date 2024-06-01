Москва, 1 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Попытка признать события в Сребренице геноцидом напомнила глумления над памятниками Великой Отечественной войны. Такое сравнение в интервью ИА Регнум привела директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По словам официального представителя МИД, объявление событий в Сребренице геноцидом стало абсолютно антисербским действом. Очередным за последние много лет. Похожая ситуация происходит и с событиями Великой Отечественной войны, когда, снося памятники освободителям, страны пытаются переписать историю.

«События той войны проверены временем, Нюрнбергским процессом, нашими семьями и историческими документами. Доверять стоит только им. Если сносят памятник, то те, кто это делает, на стороне зла, например, памятник Красноармейцам. Если ставят памятник и приветствуют это — коллаборационистам, то они на стороне зла!» — пояснила Захарова.

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Мария Захарова напомнила, что решение о признании событий в Сребренице геноцидом — отнюдь не решение большинства:

«Да, резолюция принята <…>. Сколько за нее проголосовали? Я взяла статистику посмотреть: 84 государства Генеральной Ассамблеи проголосовали «за», 19 государств, включая Россию, как вы знаете, проголосовали «против», 68 — воздержались, 21 страна не участвовала в голосовании. Что это значит? Это значит, что резолюция принята количеством государств меньшим, нежели те, которые за это решение не проголосовали. Значительно меньшим. Это не перевес в несколько голосов — значительно меньшим».

Подобная тенденция, когда США продавливают нужные им решения в Генассамблее ООН с помощью своих «вассалов», наблюдается последние несколько лет.

«Давлением, шантажом, угрозами — Штаты продавливают свои решения. А так как в рамках Генассамблеи нет ветирования, там у всех стран равный голос, они продавливают свои решения, которые ведут не к улучшению ситуации в том или ином регионе, с тем или иным конфликтом, а буквально подрывают ситуацию заново, возвращая всё вперёд изначального зарождения конфликта», — отметила официальный представитель МИД.

Мария Захарова также вспомнила о том, что президенту Сербии Александру Вучичу запретили в ООН напоминать о том, что это НАТО бомбила Югославию снарядами с обедненным ураном.

«Я напомню, как отделяли, отрывали от Сербии Косово. Что сказали? Да, Белград против, да, никакого референдума нет. Да, это вопреки международному праву, но западники на этом выстроили всю концепцию. Они выстроили концепцию незаконного отделения Косово от Сербии только за счет тезиса относительно того, что там были боевые действия и жители Косово, косовары страдали, и страдали больше, и это исторический факт. А здесь (в случае с попыткой Вучича напомнить ООН бомбежки Югославии), оказывается, про историю надо забыть. Но это же вообще бред!» — заявила дипломат.

Полное интервью Марии Захаровой читайте на сайте ИА Регнум 1 июня в 15:00.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная Ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». В её поддержку проголосовали представители 84 стран, а против 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. От голосования воздержались представители 68 стран.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.

Сносы памятников воинам ВОВ прошли в ряде европейских стран. Врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в декабре 2023 года сообщал, что в Европе демонтировали свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.

Из них в Польше снесли 468 памятников советским воинам из 561, установленного вне мест воинских захоронений. Осталось всего 93 объекта. В Чехии, по словам специалиста, из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений полностью ликвидировали 28. Кроме того, с 22 объектов сняли символику, красные звёзды, убрали надписи.

На Украине же занялись модификацией. Так, украинский герб-трезубец появился на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР.

Мария Захарова в декабре прошлого года отмечала, что снос памятников в Европе проходит при поддержке Евросоюза и НАТО. По её словам, война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводилась в нарушение всех двусторонних соглашений в данной сфере.