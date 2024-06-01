Москва, 1 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы рассмотрят возможность признать деятельности Фонда Клуни нежелательной в России из-за призывов к аресту российских журналистов. Об этом сообщил председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Джордж Клуни

31 мая стало известно, что фонд американского актёра Джорджа Клуни и его жены Амаль объявил охоту на российских журналистов, решив добиваться выдачи закрытых ордеров на их арест в Европе. Поводом для задержания организация намеревалась использовать статью о «пропаганде войны» в уголовных кодексах некоторых европейских стран.

Пискарёв заявил, что Вашингтон не устраивает возросшее влияние российских СМИ, которые, несмотря на санкции, распространяют по миру отличную от американской точку зрения.

«В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны. <…> Поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. Ведь именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов», — отметил Пискарёв.

По его словам, действия американской организации не оставят без ответа. Комиссия Госдумы рассмотрит возможность признания деятельности фонда и его последователей нежелательной в России. Механизмы противодействия незаконным санкциям против российских журналистов и СМИ также предусмотрены законодательством страны и могут использоваться в качестве ответных мер, напомнил Пискарёв.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумными планы фонда добиваться арестов российских журналистов, которые находятся за рубежом. Для объяснений в беседе с журналистами представитель Кремля рекомендовал обратиться за аргументацией к самим авторам идеи.

Стремление Фонда Клуни получить ордера на арест российских журналистов является травлей по политическим мотивам и этническому признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предположила, что сооснователи фонда решили заработать денег за счёт преследования российских журналистов, поскольку Запад хорошо финансирует русофобию.