Новороссийск, Краснодарский край, 1 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. На территории станицы Раевской под Новороссийском сотрудники спецслужб обнаружили обломки украинского беспилотника самолётного типа. Об этом 1 июня сообщил муниципальный центр управления администрации города в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент российские военные собрали обломки дрона ВСУ и у раевских бань выставлено оцепление для их обезвреживания.

Администрация города также призвала жителей сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над регионом украинском БПЛА. Он уточнил, что Киев использовал для попытки террористической атаки разведывательный дрон самолётного типа.

В Министерстве обороны ранее сообщили о двух сбитых в ночь на 1 июня БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью. Уточнялось, что украинские беспилотники уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Позднее в этот же день в военном ведомстве рассказали о ещё двух сбитых над территорией Белгородской области дронах украинской армии. Российские военные уточнили, что Киев использовал для атак на территорию РФ беспилотники самолётного типа.