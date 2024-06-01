Берлин, 1 июня, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительство ФРГ взять на учёт порядка 900 тыс. резервистов, сообщила 1 июня газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bernd WÃ¼stneck/Global Look Press

Депутат заявила, что руководство России якобы готовит народ к войне и настраивает его против Запада, в том числе против Германии. Она считает, что ФРГ необходимо как можно скорее наращивать обороноспособность. Штрак-Циммерманн отметила, что бундесвер уже десятилетия не ведёт учёт данных о вышедших в отставку военных.

«Если бы мы могли получить половину из них с их соответствующим опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным козырем», — сказала депутат.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая заявил, что в Европе проводят подготовку настроений к войне с Россией. Он указал на то, что об этом говорят политики и пишут СМИ. Перед двумя мировыми войнами также шла подготовка ко вступлению в конфликт, напомнил глава правительства.

Глава МИД Сергей Лавров 18 мая заявил, что острая фаза противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре. Он также указал на то, что в ряде европейских государств видно особое рвение, когда дело касается антироссийской риторики.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что в странах НАТО, особенно тех, что находятся в Европе, стоит оценивать риски, которые могут возникнуть из-за их риторики о применении западного оружия против России. Он напомнил, что у европейских стран относительно небольшая территория и высокая плотность проживания населения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что страны НАТО своими действиями могут развязать масштабный конфликт. Он призвал их не рассчитывать на то, что «индивидуальное» участие в конфликте против России не вовлечёт в него весь военный блок. Ответ может быть таким сильным, что альянс не сможет остаться в стороне, отметил российский политик.