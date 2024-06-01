Минск, 1 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну следовать курсу, который указывает народная дипломатия, — на сближение и сотрудничество. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Михаил Метцель/ТАСС

Лукашенко поздравил Пашиняна с днём рождения, пожелал ему крепкого здоровья и сил.

«Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество», — отметил он.

По словам Лукашенко, если пойти этим путём, то можно достичь гораздо большего, значительный задел уже создан.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что имеющиеся наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют дополнительные горизонты возможностей.

Также Лукашенко отметил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер поблагодарил российского лидера за поздравления по случаю дня рождения, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные из-за наводнения.

Ранее Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин направили Пашиняну поздравительные послания по случаю дня рождения. Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Мишустин в поздравлении отметил поступательное развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.