Ереван, 1 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-минмитр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщило 1 июня армянское правительство.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Пашинян поблагодарил Президента Российской Федерации за поздравления [по случаю дня рождения]», — говорится в сообщении.

Пашинян также поблагодарил Путина за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийском марзе из-за произошедшего 25 мая наводнения.

Из-за проливных дождей в Армении 25–26 мая из берегов вышли реки Дебед и Агстев в Лорийской области. Сотни домов затопило. Наводнение также привело к обвалу участка дороги М-4, которая связывает республику с соседней Грузией. МЧС России предложило помощь в ликвидации последствий паводка и проведении восстановительных работ. В Министерстве обороны России также выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий.

Сотрудники РЖД 31 мая начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Армении, которое нарушилось из-за сильных паводков. Деньги на эти цели выделила Россия.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин направили Николу Пашиняну поздравительные послания по случаю дня рождения. Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Мишустин в поздравлении отметил поступательное развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Пашинян 1 июня отмечает день рождения. Ему исполнилось 49 лет. Поздравления также направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, белорусский президент Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.