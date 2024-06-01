Ереван, 1 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин направили премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительные послания с днём рождения. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Никол Пашинян

«Российско-армянские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы выступаем за то, чтобы эти отношения продолжали успешно развиваться на благо народов двух стран», ― отметил в поздравлении российский лидер.

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Российский премьер-министр в своём послании отметил поступательное развитие торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией. Он также указал на успешную реализацию совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе правительства добавили, что армянского премьера также поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, белорусский президент Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Николу Пашиняну в 2024 году исполнилось 49 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами.

Лавров также обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев посоветовал устремившимся в ЕС властям Армении наладить отношения с РФ. Он заявил в беседе с ИА Регнум, что в таком случае Армения вполне сможет рассчитывать, что Россия выступит гарантом её безопасности, но при определённых условиях. Однако, по его словам, команда, которую возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, предпочитает иллюзорный прозападный курс.