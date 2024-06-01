Варшава, 1 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Польши рано утром 1 июня подняли в воздух самолёты, сославшись на якобы активность дальней российской авиации. Об этом сообщалось на странице Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X (бывший Twitter).

IMAGO/BjÃƒÂ¶rn Trotzki/Global Look Press

«Предупреждаем, что были подняты в небо польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. В ночь на 1 июня оперативное командование Вооружённых сил Польши наблюдает усиленную активность дальней авиации Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

Его опубликовали в 4:17 по московскому времени. Три часа спустя командование доложило, что самолёты вернулись на землю.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз Польша применяла эту меру 26 мая. Причиной ВС республики также указывали мнимую интенсивную активность дальней авиации России. Отмечалось, что в воздушном пространстве республики появились и самолёты союзных стран.

Ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам. 8 мая сообщалось, что самолёты страны поднимали в воздух из-за якобы угрозы ракетных ударов российской авиации. Командование отмечало, что ВС Польши постоянно ведут мониторинг ситуации на территории Украины и остаются в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действиями России в зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

Министерство обороны России не сообщало о полётах в указанном районе. Ведомство неоднократно заявляло, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.