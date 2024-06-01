Санкт-Петербург, 1 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина проломил голову 15-летнему подростку после того, как тот, двигаясь на самокате, сбил ребёнка. Об этом сообщил телеканал «78».

Дарья Драй ИА Регнум

По данным телеканала, инцидент произошёл на Парнасе. Подросток, не спешившись, поехал по пешеходному переходу. Там он сбил другого ребёнка, который отделался незначительными ссадинами.

Аварию заметил прохожий и накинулся на подростка. Мужчина стал избивать самокатчика, его удары оказались настолько сильными, что подростку пробило голову.

В сообщении отмечается, что подростка доставили в больницу. Правоохранители начали проводить проверку по факту произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 26 апреля полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным СМИ, у него диагностировали разрыв селезёнки, его уже перевели из реанимации в палату. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

22 апреля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда 52-летней жительницы Санкт-Петербурга на пятилетнего ребёнка. Она также скрылась с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали с травмой головы.