Львов, Украина, 1 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. На территории Львовской области в результате взрывов получили повреждения три объекта инфраструктуры. Об этом 1 июня сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Козицкий не уточнил, какие именно объекты получили повреждения, сообщив, что в результате взрывов никто не пострадал. Он также напомнил, что в ночь на 1 июня в регионе объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Вначале её объявили во Львовской и Закарпатской областях, а с 03:44 мск — на всей остальной территории.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 1 июня сообщил о серии взрывов во временно оккупированном ВСУ Запорожье. Он пообещал позднее уточнить подробности.

Позднее в этот же день глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Он не уточнил, какой именно это объект.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 1 июня рассказал, что армия России нанесла удар по аэродрому ВСУ во Львовской области. Он уточнил, что ВСУ намеревались размещать там американские истребители F-16.