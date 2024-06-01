Москва, 1 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Приглашение России на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом дружбы. Такое мнение 1 мая выразил американский ветеран Фрэнк Кон.

U. S. Army Американский ветеран Фрэнк Кон

«Приглашение стало бы дружественным актом», — передаёт слова 98-летнего ветерана «Lenta.ru».

Фрэнк Кон заявил, что ветераны Второй мировой войны из США и России могут помочь двум странам в восстановлении разрушенных политических отношений. Он добавил, что для нормализации отношений между странами необходимо приложить больше усилий.

Как заявил Кон, в России люди очень уважают ветеранов.

Полковник в отставке Фрэнк Кон в апреле 1945 года принимал участие во встрече советских и американских войск на Эльбе. В 2024 году его пригласили на церемонию, посвященную 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Сам Кон в этой операции не участвовал. Во время высадки в Нормандии он ещё находился в тренировочном лагере. Однако Кон побывал там несколько месяцев спустя и видел все последствия боевых действий.

Советские войска не принимали непосредственного участия в боях в Нормандии, однако СССР сделал возможной высадку союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. В операции участвовали 156 тыс. человек, общие потери составили около 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая стало известно, что Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Мероприятие запланировали на 6 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 мая заявил, что российская делегация не планировала принимать участие в праздновании высадки войск в Нормандии. Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это станет основным приоритетом России в плане мемориальных действий.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что высадка союзников в Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Он напомнил, что исторической правдой является то, что Красная армия разбила две трети гитлеровских дивизий на восточном фронте.