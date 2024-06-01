Тарасовский район, Ростовская область, 1 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Пожар в лесничествах в Тарасовском районе Ростовской области ликвидировали. Об этом 1 июня сообщил губернатор Василий Голубев.

Кадр из видео

«По состоянию на 10:00 по московскому времени лесной пожар в Тарасовском районе на площади 169 га ликвидирован», — заявил губернатор.

Голубев отметил, что в тушении задействовали 226 человек, 69 единиц техники, в числе которых один вертолет Ми-8 МЧС России.

31 мая работники лесного хозяйства при патрулировании обнаружили на территории района лесной пожар. Предварительно, причиной возгорания стал удар молнии. Угроза для населённых пунктов отсутствовала.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещение лесного массива. Подчёркивалось, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запретили. Также ситуацию осложняла сухая, жаркая погода.

7 мая стало известно, что пожары пришли в Иркутскую область. Начались они в лесных массивах. Потом загорелись дома в Братске и Вихоревке: расстояние между населёнными пунктами — 45 километров. На борьбу со стихией бросили более 40 человек пожарных и 20 единиц техники.

Десять воздушных судов будут патрулировать центральные регионы России для выявления лесных пожаров, заявил 17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин. Патрулирование началось с 1 мая на территории Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.