Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП
Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП, сообщило 1 июня правительство региона.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков», — сообщили власти.
По предварительным данным, Гашков находится в тяжёлом состоянии.
ДТП произошло на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского.
Помимо Гашкова, в машине находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения минздрава Камчатского края Денис Федотов.
Глава краевого Минздрава получил перелом рёбер и костей таза. Федотов и водитель служебного автомобиля получили незначительные травмы.
Гашков и Федотов находились в рабочей поездке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей, а также для организации установки быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский.
Предварительной причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале в ДТП попал заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Чиновника госпитализировали с травмами, его водитель погиб. Авария произошла на трассе Омск — Муромцево. Автомобиль «Тойота», в которой ехал Добрых, столкнулась с «Газелью».
В январе 2023 года служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП в Казани. Чиновника в момент аварии в салоне не было.