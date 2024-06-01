Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП, сообщило 1 июня правительство региона.

kamgov.ru Александр Гашков

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков», — сообщили власти.

По предварительным данным, Гашков находится в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского.

Помимо Гашкова, в машине находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения минздрава Камчатского края Денис Федотов.

Глава краевого Минздрава получил перелом рёбер и костей таза. Федотов и водитель служебного автомобиля получили незначительные травмы.

Гашков и Федотов находились в рабочей поездке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей, а также для организации установки быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский.

Предварительной причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в ДТП попал заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Чиновника госпитализировали с травмами, его водитель погиб. Авария произошла на трассе Омск — Муромцево. Автомобиль «Тойота», в которой ехал Добрых, столкнулась с «Газелью».

В январе 2023 года служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП в Казани. Чиновника в момент аварии в салоне не было.