Москва, 1 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало кадры работы авиационных спасателей на вертолёте Ми-8 в зоне спецоперации.

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«Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в зоне ответственности группировки войск «Север» <…> оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации», — сообщило ведомство.

Подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника. В основные задачи авиационных спасателей входят наблюдение за обстановкой, эвакуация в случае необходимости и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

В оборонном ведомстве сообщили, что группа вылетела на поисково-спасательное обеспечение ударного вертолёта Ми-35. В случае возникновения нештатной ситуации авиационные спасатели должны оказать помощь и эвакуировать экипаж ударного вертолета. Ми-35 поразил опорный пункт ВСУ.

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Как сообщало 31 мая ИА Регнум, истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ, где находились украинские военные. Российские военные использовали для поражения цели неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ в мае составили более 35 тысяч военнослужащих. Он отметил, что среди уничтоженной техники ВСУ 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams и семь Leopard.