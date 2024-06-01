Москва, 1 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Самолёты с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими прибыли в Москву. Солдатам предстоит пройти реабилитацию, сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие доставлены в Москву», — рассказали в Минобороны.

Военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

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«Спасибо большое, что нас обменяли. Мы очень ждали этого обмена и дождались. Любимые, мы дома», — сказал военнослужащий по имени Дмитрий.

В ведомстве, отметили, что всем освобождённым окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая с контролируемой киевским режимом территории возвратили 75 военнослужащих Вооружённых сил России, которым там грозила смертельная опасность. В Минобороны заявили, что Киеву взамен передали 75 военнопленных украинской армии.

При возвращении российских военных из плена ВСУ гуманитарное посредническое участие оказали Объединённые Арабские Эмираты, отметили в ведомстве.

В ночь на 1 июня самолёт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими прибыл в Россию. Журналист, который встретил военных, отметил, что Киев затягивал процесс переговоров, из-за чего обмена пленными ждали около четырёх месяцев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 29 мая заявила, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводились из-за надуманных требований украинской стороны.