Вашингтон, 1 июня, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В результате наступательных действий российских военных и нехватки резервов положение украинской армии может значительно ухудшиться уже летом. Об этом 28 мая написало американское издание The New Yorker.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это лето может стать катастрофой для Украины», — говорится в материале.

Как отметила в беседе с изданием старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Дара Массикот, ВСУ вынуждены отводить войска для усиления Харьковской области, а западное оружие Киев получает не сразу.

Эксперт уточнила, что считает, что дополнительная военная помощь США может помочь Киеву пережить 2024 год, однако она не снимает острого вопроса о дефиците личного состава ВСУ, который не могут решить даже радикальные методы украинских властей.

«Численность некоторых подразделений сократилась на 30 или даже 40%. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая телеканал Al Mayadeen сообщил, что из-за прорыва армии России на разных направлениях в зоне СВО произойдёт обрушение целых участков украинского фронта. Отмечалось, что этому также поспособствует провал мобилизации на контролируемой Киевом территории.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 мая заявил, что из-за усиления раскола в рядах ВСУ может рухнуть фронт или активизироваться сдача в плен военных ВСУ. В связи с этим он предложил предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции пленных украинских бойцов, решивших связать судьбу с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. Представитель Кремля отметил, что это, по его мнению, связано с тяжёлой для украинской армии ситуацией в зоне боевых действий.