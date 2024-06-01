Вашингтон, 1 июня, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Свыше половины сторонников Республиканской партии США на предстоящих выборах президента страны планируют голосовать за бывшего главу белого дома Дональда Трампа, несмотря на вынесенный присяжными обвинительный вердикт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Reuters и компанией Ipsos.

IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press Дональд Трамп

«Опрос показал, что 56% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили, что дело [против Трампа] не окажет влияния на их голос», ― отмечено в сообщении.

По данным агентства, ещё 35% респондентов сообщили, что с большей вероятностью поддержат экс-президента. С меньшей вероятностью готовы голосовать за Трампа после вынесенного вердикта 10% опрошенных.

Опрос, в котором приняли участие 2,5 тысячи граждан США старше 18 лет, провели 30 и 31 мая. Форма опроса и статистическая погрешность не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Суд пока не вынес приговор, ожидается, что его огласят 11 июля. Экс-главе Белого дома грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный вердикт Трампу. Представитель Кремля отметил, что в США, по его мнению, фактически идёт устранение политических соперников.

Дональд Трамп — младший считает политическим преследованием обвинительный вердикт присяжных против отца. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 31 мая он заявил, противники Трампа пойдут на всё, чтобы его остановить. Как отметил сын бывшего президента США, мысль о возвращении экс-президента страны пугает нынешнюю администрацию США. Он добавил, что обвинительный вердикт не повлияет на решение его отца о продолжении предвыборной кампании.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовой системе США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такое пустяки.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но он отметил, что никогда не сдастся. Он добавил, что оспорит обвинительный приговор. Политик также напомнил, что его предвыборный штаб предлагает всем желающим помочь ему в победе на выборах, сделав денежные пожертвования.