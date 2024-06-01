Даллас, США, 1 июня, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

JASON FRANSON/AP/TASS

Встреча состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский форвард «Старз» Евгений Дадонов не записал на свой счёт в матче результативных действий.

В результате этого счёт в серии финала Западной конференции НХЛ стал 3-2 в пользу «Эдмонтона». Шестой матч состоится в ночь на 3 июня в Эдмонтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, а не побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. На данный момент 38-летний российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 шайбами в регулярных чемпионатах. Рекордсменом является Гретцки, в активе которого 894 гола.

Овечкин 31 мая назвал имена своих преемников в НХЛ. По словам российского игрока, он считает таковыми нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида и форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.