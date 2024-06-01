Москва, 1 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В случае отсутствия проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками рекомендуется употреблять в пищу не более одной порции мороженого один раз в два дня. Об этом 1 июня рассказала главный внештатный специалист, диетолог минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.

Александр Гальперин/РИА Новости

По её словам, которые привёл телеканал «Царьград», мороженое можно есть в случае отсутствия проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, не кусая его и не заглатывая резко.

Диетолог уточнила, что мороженое рекомендуется употреблять через день — не более трёх порций в неделю.

Пичугина пояснила, что в состав лакомства входит сахар и могут быть растительные жиры, употребление которых в большом количестве может привести к заболеваниям сердца и сосудов.

Она также рекомендовала есть мороженое, сделанное из натуральных ингредиентов, отметив, что в случае наличия проблем с желудком и пищеварением к нему стоит относиться ещё настороженнее.

Содержащаяся в мороженом комбинация сахара и жира плюс холод могут вызвать спазм и проблемы, добавила диетолог.

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