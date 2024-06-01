Диетолог рассказала о допустимой порции мороженого
Диетолог Пичугина рекомендовала съедать не более одного мороженого раз в два дня
Москва, 1 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В случае отсутствия проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками рекомендуется употреблять в пищу не более одной порции мороженого один раз в два дня. Об этом 1 июня рассказала главный внештатный специалист, диетолог минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.
По её словам, которые привёл телеканал «Царьград», мороженое можно есть в случае отсутствия проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, не кусая его и не заглатывая резко.
Диетолог уточнила, что мороженое рекомендуется употреблять через день — не более трёх порций в неделю.
Пичугина пояснила, что в состав лакомства входит сахар и могут быть растительные жиры, употребление которых в большом количестве может привести к заболеваниям сердца и сосудов.
Она также рекомендовала есть мороженое, сделанное из натуральных ингредиентов, отметив, что в случае наличия проблем с желудком и пищеварением к нему стоит относиться ещё настороженнее.
Содержащаяся в мороженом комбинация сахара и жира плюс холод могут вызвать спазм и проблемы, добавила диетолог.
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