Москва, 1 июня, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В среднем рост составит 10%. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

ИА Регнум

Эксперт напомнил, что цены на ЖКУ в последний раз серьёзно выросли в 2022 году, с тех пор значимых изменений не было. По его словам, это будет первая индексация цен на «коммуналку» за полтора года.

Гиринский отметил, что повышение тарифов может быть связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. В частности, речь идёт о подорожании продуктов питания, инфляции, колебаниях курса рубля и многих других факторах.

Доцент также отметил, что тарифы услуг ЖКХ касаются света, воды и газа. А тарифы за содержание и ремонт жилья могут изменить в любое время по решению властей региона или жильцов отдельного дома.

Как сообщало ИА Регнум, из прогноза Минэкономразвития следует, что максимальный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) при индексации 1 июля 2024 года не должен превысить 9,8%. В ведомстве уточнили, что таким образом, например, средняя платёжка за ЖКХ на семью из трёх человек, проживающих в квартире 50 кв. м, вырастет на 500-550 рублей.

В Минэкономразвития отметили, что размер индексации тарифов за коммунальные услуги рассчитали с учётом затрат ресурсоснабжающих организаций на тепло — и водоснабжение, водоотведение, на поставки электроэнергии и газа. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%.

Индексацию тарифов ЖКХ последний раз проводили в декабре 2022 года. В Минэкономики объясняют необходимость поднять стоимость коммунальных услуг тем, что инфраструктуру нужно модернизировать, чтобы сократить риски аварий.

27 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что тарифы на коммунальные услуги необходимо устанавливать на экономически обоснованном уровне с учётом интересов как производителей, так и потребителей.

В ноябре прошлого года российское правительство утвердило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги на 2024–2028 годы для каждого региона. Согласно распоряжению, со второго полугодия 2024 года средний индекс в среднем по России составит 9,8%, а в Москве, к примеру — 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Подмосковье — 10,7%, в Ленобласти — 10,2%, в Омской области — 14%, республике Хакасия — 4%.