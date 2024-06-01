Владикавказ, 1 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Выставка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сбитых в зоне спецоперации, открылась в Северной Осетии. На ней представлено более 200 дронов, сообщило 1 июня Министерство обороны России.

Кадр из видео

Выставку организовали военнослужащие зенитного ракетного полка группировки войск Вооружённых сил РФ «Днепр». Минобороны обнародовало кадры с представленными экспонатами.

Кроме самих дронов, посетители выставки смогут узнать о тактико-технических характеристиках БПЛА и средствах поражения, которыми их оснащают.

Заместитель командира полка с позывным Пламя назвал цель мероприятия.

«Мы… хотим показать подрастающему поколению, что мы знаем, как с ними бороться, потому что мы их уничтожаем», — заявил боец.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 мая в Москве открылась выставка трофеев из зоны спецоперации. Посетители парка Победы смогли ознакомиться с вооружениями, которые удалось захватить российским военным.

Минобороны РФ пообещало представить более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

Британское издание Daily Express написало, что российское руководство насмехается над западными странами, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО. Авторы публикации уточнили, что организаторы выставки собрали различные образцы западной бронетехники в идеальном состоянии.

9 мая доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в беседе с ИА Регнум отметил, что выставка трофейной техники НАТО в Москве показывает, с кем на самом деле сражается Россия.