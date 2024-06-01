Сингапур, 1 июня, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Франция, несмотря на имеющиеся разногласия с Россией, контактировала с российскими властями по ситуации вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», что является примером партнерства по таким вопросам, как антитеррор и борьба с организованной преступностью. Об этом заявил французский министр Вооружённых сил Себастьен Лекорню 1 июня на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ecole polytechnique Université Paris-Saclay Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Трансляцию его речи вела в своём YouTube-канале пресс-служба организаторов мероприятия.

«Это один очень практический пример партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью», — сказал чиновник.

Лекорню отметил, что Париж столкнулся с критикой в свой адрес из-за такой коммуникации. Вместе с тем министр уточнил, что французские разведывательные службы владели некоторой информацией, которая могла бы пригодиться в расследовании атаки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля министерство обороны Франции обнародовало информацию о том, что Себастьян Лекорню и Сергей Шойгу, который тогда возглавлял российское военное ведомство, провели телефонный разговор. Утверждалось, что французский министр осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и проинформировал о готовности Парижа сотрудничать в борьбе с терроризмом. Он также заявил о солидарности с родственниками погибших.

4 апреля немецкий журнал Der Spiegel написал, что телефонные переговоры Шойгу и Лекорню, вероятно, прошли в «грубом тоне». Авторы статьи указали на то, что Шойгу предостерёг Лекорню от отправки французских солдат на Украину.

6 апреля британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Лекорню позвонил Шойгу, чтобы нащупать почву для заморозки украинского конфликта. Эксперт считает, что французский министр пытался уговорить Москву смягчить позицию по вводу западного контингента на Украину и смягчить удары России в зоне спецоперации.

Террористы совершили нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они открыли стрельбу по людям и подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».