Новый, 829-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением известия из Харьковской области, где киевские власти объявили об эвакуации жителей ряда населённых пунктов Золочевского района. Самостоятельно покинуть жильё необходимо населению Александровки, Возрождевска и Тимофеевки, а те, кто проигнорирует призыв, будут выдворены из домов принудительно, сообщил в Telegram-канале 31 мая глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко.

Анна Рыжкова ИА Регнум Наступление на Харьковскую область. СВО. 19.05.2024

Тех, у кого нет возможности переехать к родственникам или друзьям, планируется разместить в Львовской и Харьковской областях, пояснил Коваленко. Он заверил, что каждый эвакуированный получит необходимую финансовую помощь.

О том, что на важных участках в Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на 8–9 километров, отмечал накануне министр обороны Андрей Белоусов.

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Тем временем продвижение российских войск в зоне спецоперации поддерживают экипажи танков Т-90А. Блиндажи противника уничтожаются с расстояния до 12 километров, пояснил заместитель начальника штаба с позывным Бизон. Соответствующие видеокадры 1 июня опубликованы Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.