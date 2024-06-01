Вашингтон, 1 июня, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии США обрушились с критикой в адрес главы Белого дома Джо Байдена из-за его реакции на вопрос об уголовном деле против бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Ранее Байдену после завершения брифинга задали вопрос по поводу обвинений против его возможного соперника на предстоящих выборах. В ответ действующий президент США молча улыбнулся и покинул зал, в котором выступал перед журналистами.

Поведение Байдена прокомментировал проект NRC Research Национального комитета Республиканской партии на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Чистое зло», — говорилось в этом сообщении.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Уэсли Хант отметил, что глава Белого дома уже не скрывает от избирателей, что причастен к уголовному делу против Трампа. Кроме того, политик подчеркнул, что «ухмылку» Байдена должны видеть все американцы.

Фракция Республиканской партии в палате представителей Конгресса США также предложила считать улыбку президента символом вмешательства американской администрации в будущие выборы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу. Его признали виновным в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization для выплаты $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд пока не вынес приговор. Трампу грозит 136 лет лишения свободы. До этого в истории США бывших президентов никогда не признавали виновными в уголовном преступлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Трампом явно прослеживается попытка устранить его как конкурента всеми средствами, в том числе незаконными. По его словам, это очевидно для всего мира.

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что вердикт в отношении экс-президента подорвал уверенность в правовую систему США. Он считает, что теперь все находятся в зоне риска, поскольку в стране начали привлекать к уголовной ответственности за такое пустяки.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но он отметил, что никогда не сдастся. Политик также напомнил, что его предвыборный штаб предлагает всем желающим помочь ему в победе на выборах, сделав денежные пожертвования.