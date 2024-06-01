Вашингтон, 1 июня, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) и ЕС обсуждают санкции против банков, Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая заменила в РФ международную межбанковскую SWIFT. Об этом 31 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкции планируется наложить на кредиторов в третьих странах, использующих аналог SWIFT якобы для обхода антироссийских ограничений. Процесс обсуждения проходит в преддверии саммита G7, который состоится в Италии в июне.

Конкретные решения ещё не приняты, из-за чего отдельные страны организации могут утвердить разные проекты санкций. Источники агентства утверждают, что некоторые подключённые к СПФС банки уже получили предупреждения о штрафах за их транзакции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что в Крыму прорабатывают возможность внедрения альтернативы международной платёжной системе SWIFT, позволяющей зарубежным партнёрам не попадать под действие вторичных санкций из-за работы с крымскими контрагентами. Он уточнил, что речь идёт о механизме взаимных безвалютных зачётов по товарообмену, когда два банка регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. По словам Мурадова, в такой системе заинтересованы партнёры РФ в Африке и Латинской Америке.

6 мая Bloomberg написало, что ЕС собирвается в 14-м пакете санкций против России запретить своим странам использовать СПФС. Кроме того, в публикации говорилось, что Евросоюз обсуждает введение запрета для европейских партий и общественных организаций на получение любых видов финансирования, связанных с Россией.