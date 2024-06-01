Москва, 1 июня, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП утвердил Минздрав России. Соответствующий приказ ведомства опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Аптечка

Согласно документу, водителям потребуется добавить в аптечку многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см, блокнот формата А7, маркер или карандаш, загубник для сердечно-легочной реанимации. Ножниц в аптечке должно быть две пары: одна для перевязочного материала и ещё одна пара хирургических ножниц общего назначения.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что обновленный состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Разъясняется, что водители могут применять аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. В частности, водителей начнут штрафовать за зимнюю резину, размер штрафа составит 500 рублей.

Кроме того, вступят в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требований к открытию отдельных категорий. Так, россияне и иностранные граждане смогут пользоваться иностранными водительскими удостоверениями на территории России только в течение года.