Варшава, 1 июня, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Российских хакеров заподозрило в причастности к публикации ложной информации на ленте Польского агентства печати (РАР) министерство цифровых технологий Польши. Об этом 31 мая сообщается на странице польского ведомства в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

«В связи с вероятной кибератакой России на Польское агентство печати и сообщением дезинформации о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и NASK (НИИ компьютерных наук. — Ред.) приняло немедленные меры», — отмечается в заявлении.

Никаких доказательств или аргументов относительно причастности России к появлению ложной информации минцифры Польши не приводит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Польское агентство печати (РАР) 31 мая опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации. В заявлении говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил частичную мобилизацию с 1 июля и всего запланировано набрать в армию 200 тыс. человек, а затем направить их на Украину.

Туск в соцсети X заявил, что была хакерская атака, и, не представив доказательств, решил, что к инциденту причастна Россия.