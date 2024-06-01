Москва, 1 июня, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Самолёт с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими прибыл в Россию, 1 июня сообщили «Известия».

Кадр из видео

На Родину вернулись 75 бойцов. Журналист, который встретил военных, отметил, что Киев затягивал процесс переговоров, из-за чего обмена пленными ждали около четырех месяцев.

Также были опубликованы кадры выхода военнослужащих из самолёта к автобусам. Бойцы поделись с журналистом о том, что они чувствуют.

«Эмоции необъяснимы. Просто я очень рад, что вернулся в Россию, что я дома», ― сказал военнослужащий по имени Дмитрий.

Ещё один боец — Михаил — также заявил, что рад и благодарен Родине. Кроме того, военнослужащие сообщили, что хотели как можно скорее увидеть свои семьи.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 мая прошёл обмен военнопленными между Россией и киевским режимом по формуле «75 на 75». После прибытия в РФ бойцов направят на реабилитацию в медицинских учреждениях.

Всем военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Видеозапись возвращения российских бойцов обнародовал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 29 мая заявила, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводились из-за надуманных требований украинской стороны.