Пекин, 1 июня, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали сейсмологи в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР. Об этом 1 июня на своём сайте сообщила Геологическая служба США (USGS).

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 08:46 по времени Китая (03:46 мск). Эпицентр землетрясения находился в районе города Нагчу (проживает более полумиллиона человек). Очаг залегал на глубине 12,5 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в северной части Тихого океана в 37 км к юго-востоку от острова Амукта произошло землетрясение магнитудой 5,8. На острове Амукта находится одноимённый активный стратовулкан высотой 1066 метров. В последний раз вулкан проявлял активность в 1997 году. Амукта является самым западным вулканом в составе Четырёхсопочных островов.

27 мая на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение, его магнитуда составила 4,8.